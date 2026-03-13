ЦБ: Международные резервы России за неделю снизились на $8,9 млрд
Международные резервы России на конец дня 6 марта 2026 года составили $802,2 млрд, уменьшившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,1%. Это следует из материалов Банка России.
В ЦБ уточнили, что основным фактором снижения стала отрицательная переоценка. Неделей ранее, 27 февраля, объем резервов оценивался в $811,1 млрд.
Максимального значения резервы достигали 30 января — тогда показатель составил $826,8 млрд. Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В их состав входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования (SDR), резервная позиция в МВФ и монетарное золото.
После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, включая заморозку части золотовалютных резервов и ограничения на операции по управлению резервами и активами ЦБ, а также на взаимодействие с организациями, действующими от его имени или по его поручению.
