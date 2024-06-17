ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка

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ЦБ России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Автоградбанк». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Сообщается, что «Автоградбанк» нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
По количеству активов организация занимала 218 место в банковской системе РФ.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела». Кредитная организация прежде занимала 321 место в банковской системе РФ. Причина, по которой финансовый регулятор пошел на эту меру, стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность. Вкладчикам организация вернет остаток средств, однако их сумма не должна превышать более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.
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«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — указано в пресс-релизе.
По количеству активов организация занимала 218 место в банковской системе РФ.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела». Кредитная организация прежде занимала 321 место в банковской системе РФ. Причина, по которой финансовый регулятор пошел на эту меру, стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность. Вкладчикам организация вернет остаток средств, однако их сумма не должна превышать более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.
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Дарья Осипова