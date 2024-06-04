Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что сообщения Киева о консультациях с западными странами по поводу легитимности власти являются чистосердечным признанием в том, кому действительно принадлежит власть в стране. Об этом пишет РИА Новости.