У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в «Крокус сити холле». Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, последние сведения о предоставлении ЧОПу лицензии передали фискальным органам в марте 2023 года. В 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии, а также продлении ее срока действия. Спустя месяц налоговые органы зафиксировали данные об отзыве лицензии у предприятия. 25 апреля такие же сведения были зафиксированы второй раз. Сообщается, что по последним данным у частного охранного предприятия нет лицензий. Тем временем в «Крокусе» продолжает работать охрана.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы, а вот заказчиков ещё предстоит установить.
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