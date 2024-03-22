Центробанк отозвал лицензию у еще одного российского банка

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Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела» с 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
Причина, по которой финансовый регулятор пошел на эту меру, стало нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность. Вкладчикам организация вернет остаток средств, однако их сумма не должна превышать более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.
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