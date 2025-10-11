ЦБ потребовал голосовать за дизайн 500-рублёвой банкноты через «Госуслуги»

11 октября 2025, 21:41

ЦБ ограничил голосование за дизайн 500-рублёвой банкноты

Фото: Istock / Olga Ihnatsyeva

Центробанк России ввёл обязательную авторизацию через верифицированный аккаунт на «Госуслугах» для участия в голосовании за оборотную сторону 500-рублёвой банкноты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».