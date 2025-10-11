ЦБ потребовал голосовать за дизайн 500-рублёвой банкноты через «Госуслуги»
Центробанк России ввёл обязательную авторизацию через верифицированный аккаунт на «Госуслугах» для участия в голосовании за оборотную сторону 500-рублёвой банкноты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее более двух миллионов человек выбрали между изображением горы Эльбрус и небоскрёбами «Грозный-Сити».
За Эльбрус агитируют правые блогеры и вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков, который предложил розыгрыш поездки на Эльбрус среди участников голосования. Сторонники «Грозного-Сити» организовали собственные конкурсы с айфонами и автомобилем, поддержанные главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Блогер Владислав Поздняков сообщил о пропаже 40 тысяч голосов за Эльбрус, а позже они восстановились. Он также утверждает, что ему предлагали 500 тысяч долларов, чтобы прекратить агитацию.
Помощник главы Чечни Ахмед Дудаев раскритиковал Центробанк, назвав изменение правил голосования попыткой повлиять на активность жителей республики.
На текущий момент Эльбрус лидирует менее чем на тысячу голосов, при этом за каждый вариант проголосовали более миллиона человек.
