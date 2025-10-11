Зеленский ввёл санкции против главы «Алросы» Маринычева
Владимир Зеленский 11 октября подписал указ о введении санкций в отношении семи граждан России и нескольких российских компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.
В новый санкционный список попали генеральный директор российской алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Маринычев и глава Тульского патронного завода Сергей Лукин. Также под ограничения попали компании АО «ЛЛС», ООО «Сонатек» и Центр инновационных технологий и инжиниринга.
Глава киевского режима отметил, что новые санкции синхронизированы с Японией. Помимо российских предприятий, меры коснулись компаний из Китая (в том числе Imaxchip Technology Co), Казахстана (DAGROUP 22), Турции (Megasan Elektronik) и Сейшельских островов.
С начала 2025 года Киев уже принял восемь пакетов санкций, подчеркнул Зеленский.
Ранее, 20 сентября, украинский политик ввел ограничения против главы Гагаузии Евгении Гуцул, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и первого заместителя министра внутренних дел России Андрея Кикоти.
Читайте также: