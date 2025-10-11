Украинка хотела вывести в Румынию крупную сумму
ТАСС: Украинка хотела вывести в Румынию миллион долларов
Госпогранслужба Украины сообщила, что гражданка республики пыталась вывезти в Румынию незадекларированные $970 тыс., спрятав валюту в автомобиле. Об этом пишет ТАСС.
При контроле на КПП Порубное совместная группа пограничников и таможенников обнаружила в моторном отсеке Mercedes специально оборудованный тайник: 38 пакетов и семь свёртков с наличностью.
По данным службы, женщина 1990 года рождения. Стоимость автомобиля оценивается примерно в $29 тыс.
Деньги изъяли, по факту инцидента начали уголовное производство. Ведется следствие.
