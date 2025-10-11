ЕС выдвинул претензии Таджикистану за отказ арестовать Путина по ордеру МУС
Европейская служба внешних связей (EEAS) заявила, что Таджикистан, где на прошлой неделе с трёхдневным визитом побывал президент России Владимир Путин, не выполнил обязательства по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом (МУС).
Как пишет РБК, в EEAS напомнили, что Таджикистан является участником Римского статута МУС, и подчеркнули, что Евросоюз по‑прежнему поддерживает расследования прокурора Международного суда по ситуации на Украине и призывает все государства к сотрудничеству.
Ордер на арест Путина МУС выдал весной 2023 года. Россия считает это решение юридически недействительным, указав, что в 2016 году вышла из-под юрисдикции организации.
Ранее, в сентябре прошлого года, Путин посетил Монголию — страну, ратифицировавшую Римский статут. Визит приурочили к 85‑й годовщине победы СССР и Монголии в боях на реке Халхин‑Гол.
Монгольские власти объясняли отказ выполнять ордер МУС зависимостью от поставок энергоресурсов и политикой нейтралитета: Монголия импортирует около 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.
Тогда пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит тщательно готовился и в Кремле «нет переживаний», отметив «прекрасный диалог» с монгольскими властями. Путин охарактеризовал Монголию как дружественного и многолетнего союзника России.
Позднее МУС усмотрел в поведении Монголии нарушение Римского статута, констатировав, что отказы выполнить запрос суда препятствовали исполнению его полномочий. Вопрос передали на рассмотрение государств‑участниц статута.
В своем решении палата предварительного производства напомнила, что страны‑участницы, признающие суд, обязуются арестовывать и выдавать лиц, в отношении которых имеются ордера МУС, независимо от их статуса или гражданства.
