11 октября 2025, 20:59

РБК: ЕС выдвинул претензии Таджикистану за отказ арестовать Путина по ордеру МУС

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европейская служба внешних связей (EEAS) заявила, что Таджикистан, где на прошлой неделе с трёхдневным визитом побывал президент России Владимир Путин, не выполнил обязательства по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом (МУС).