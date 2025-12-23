ЦБ предложил новые правила обращения криптовалют в России

23 декабря 2025, 15:56

Фото: iStock/bizoo_n

Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалютного рынка и направил предложения в правительство. Документ предусматривает признание криптовалют валютными ценностями с возможностью покупки и продажи, но без права использования для расчётов внутри страны.