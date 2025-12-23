ЦБ предложил новые правила обращения криптовалют в России
Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалютного рынка и направил предложения в правительство. Документ предусматривает признание криптовалют валютными ценностями с возможностью покупки и продажи, но без права использования для расчётов внутри страны.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», ЦБ предлагает считать криптовалюты рисковым активом и ввести обязательное тестирование для трейдеров. Покупать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для каждой категории установят отдельные правила. Неквалифицированным инвесторам разрешат приобретать только самые ликвидные криптовалюты и не более чем на 300 тысяч рублей в год через одного посредника.
Квалифицированные инвесторы смогут покупать любые криптовалюты, кроме анонимных, без ограничений. Резиденты получат право покупать криптовалюту за рубежом и переводить её за границу при уведомлении налоговой службы. Законодательную базу планируют подготовить до 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 года ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников.
Читайте также: