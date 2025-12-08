Бывшие однокурсники сожгли сына украинского чиновника из-за криптовалюты
В Вене произошло убийство сына вице-мэра Харьковской области Данилы Кузьмина. Преступники похитили молодого человека, подвергли его пыткам, а затем сожгли в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор Котенок».
Следствие установило подозреваемых. Ими оказались бывший сотрудник одесской таможни и сын посла Украины в Болгарии Богдан Рынжук. По информации правоохранителей, преступники знали, что у Кузьмина был доступ к криптокошельку его отца с суммой около 200 тысяч долларов. Мотивом преступления стали деньги.
Рынжук и Кузьмин ранее учились вместе. Это позволило злоумышленникам заманить жертву в уединённое место. Там они вынудили жертву передать пароли от кошелька. После этого они поместили его в багажник автомобиля и подожгли машину.
Полиция идентифицировала подозреваемых по записям с камер видеонаблюдения. Преступники успели снять и потратить примерно половину похищенных средств. Расследование продолжается.
Читайте также: