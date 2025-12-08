Бывшие однокурсники сожгли сына украинского чиновника из-за криптовалюты

08 декабря 2025, 20:38

В Вене задержали подозреваемых в убийстве сына вице-мэра Харьковской области

Фото: Istock/Alexander Semenov

В Вене произошло убийство сына вице-мэра Харьковской области Данилы Кузьмина. Преступники похитили молодого человека, подвергли его пыткам, а затем сожгли в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкор Котенок».