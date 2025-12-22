В Подмосковье двое «криптоинвесторов» выманили у мужчины 3 млн рублей

22 декабря 2025, 09:23

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали двух жителей Красногорска 18 и 19 лет по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, молодые люди в соцсетях познакомились с 42-летним жителем Клина и убедили его инвестировать в криптовалюту, обещая большой доход.





«Мужчина согласился и в несколько этапов перевёл на счета, указанные ему новыми знакомыми, около трёх миллионов рублей. Большую часть этой суммы он взял в кредит. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь с пострадавшим», — говорится в сообщении.