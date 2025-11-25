У цыган нашли майнинг-ферму в российском регионе

25 ноября 2025, 14:02

Полицейские в Ленобласти нашли цыганскую майнинг-ферму

Фото: istockphoto/Dzurag

В Ленинградской области полиция провела масштабный рейд в поселке Красный Бор, где проживает диаспора цыган. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.