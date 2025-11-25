У цыган нашли майнинг-ферму в российском регионе
В Ленинградской области полиция провела масштабный рейд в поселке Красный Бор, где проживает диаспора цыган. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Во время операции в подвале одного из домов обнаружили оборудование для майнинга криптовалюты. Владельцы недвижимости не смогли подтвердить законность использования электроэнергии, в связи с чем оборудование изъяли.
На опубликованных МВД кадрах видно, как полиция с собаками проводит обыск в домах и квартирах цыган, проверяя комнаты и подвальные помещения. На одном видеоматериале хозяин дома открывает подвал, где находится майнинговая ферма.
В ходе рейда полиция проверила более 100 человек, 21 из которых доставили в отделение для дополнительной проверки. Некоторых граждан привлекли к ответственности за отсутствие паспортов, а другим вручили повестки в военкомат. В трех семьях выявили серьезные нарушения условий проживания детей.
