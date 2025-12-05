ЦБ разрешит россиянам переводить валюту за рубеж с 8 декабря
Банк России объявил об отмене с 8 декабря 2025 года ограничений на переводы иностранной валюты за границу для граждан России и физических лиц из дружественных стран.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.
«Банк России отменяет ранее установленные лимиты», — говорится в публикации финансового регулятора.
Сейчас действует лимит на переводы через системы денежных переводов, который составляет не более десяти тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте в месяц.
Кроме того, ЦБ уточнил, что физические лица — нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут переводить за границу средства в размере своей зарплаты до 7 июня 2026 года.