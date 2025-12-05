ЦБ разрешит россиянам переводить валюту за рубеж с 8 декабря

05 декабря 2025, 11:36

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Банк России объявил об отмене с 8 декабря 2025 года ограничений на переводы иностранной валюты за границу для граждан России и физических лиц из дружественных стран.





Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.





«Банк России отменяет ранее установленные лимиты», — говорится в публикации финансового регулятора.