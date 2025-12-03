Экономист Беляев предложил понизить ставки по ипотеке до 5-8%
Ставки по ипотеке в России должны быть на уровне 5-8%, учитывая высокие цены на квадратные метры. Такое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он пояснил, что такая ставка исходит из того, что в России срок ипотечного кредита короче, чем на Западе.
«Учитывая текущую стоимость жилья, ставки по ипотекам, на мой взгляд, должны составлять не выше 5%. Однако я допускаю, что россияне осилили бы и ставку на уровне 6-8%», — сказал Беляев в разговоре с «Татар-информом».
По его словам, человек выплачивает основную сумму долга, а также проценты по нему, и именно из длительности ипотеки определяется абсолютный размер погашения займа. Чем меньше срок, тем больше становится выплата в абсолютной величине.