Адвокат напомнил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате и от чего это зависит

05 декабря 2025, 04:13

Юрист Пашин: Банки устанавливают различные лимиты на снятие наличных в банкомате

Фото: iStock/selensergen

Российское законодательство не устанавливает единых лимитов на снятие наличных в банкоматах — конкретные суммы определяет каждый банк в своих внутренних правилах. О разнице в лимитах рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.





По его словам, в среднем лимиты составляют от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и от одного до трех миллионов рублей в месяц. При этом для премиальных или зарплатных клиентов лимиты могут быть существенно повышены.



Банк также вправе снизить лимит на снятие наличных, если заявленная клиентом операция покажется сотрудникам подозрительной.





«Отныне банк перед выдачей денег сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента», — объяснил Пашин.