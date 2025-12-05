Адвокат напомнил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате и от чего это зависит
Российское законодательство не устанавливает единых лимитов на снятие наличных в банкоматах — конкретные суммы определяет каждый банк в своих внутренних правилах. О разнице в лимитах рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
По его словам, в среднем лимиты составляют от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и от одного до трех миллионов рублей в месяц. При этом для премиальных или зарплатных клиентов лимиты могут быть существенно повышены.
Банк также вправе снизить лимит на снятие наличных, если заявленная клиентом операция покажется сотрудникам подозрительной.
Для клиентов, ранее замеченных в мошеннических схемах и аферах, может быть установлен месячный лимит в 100 тысяч рублей.
С 1 сентября 2025 года на территории РФ в силу вступил закон, обязывающий банки проверять каждое снятие денег в банкомате.
«Отныне банк перед выдачей денег сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента», — объяснил Пашин.При необходимости снятия крупной суммы адвокат рекомендует россиянам заранее уточнить действующий лимит в своем банке. Лучше всего связаться с менеджерами ближайшего офиса и получить там деньги лично.
