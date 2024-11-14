ЦБ РФ назвал предложение согласовывать ключевую ставку с властями опасным

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Центробанк России заявил о необходимости независимого проведения денежно-кредитной политики (ДКП), передает РБК со ссылкой на регулятор. Предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовывать основные направления ДКП с правительством было отклонено.
РСПП предложил этот шаг из-за высоких ставок, отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на анализ направлений ДКП на 2025–2027 годы.
ЦБ подчеркивает, что независимость регулятора важна для поддержания ценовой стабильности и устойчивого экономического роста.
В ЦБ сообщили, что предложения РСПП во многом уже учтены в законе о Банке России, и работа с правительством при разработке основных направлений ДКП предусмотрена действующим законодательством.
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ЦБ подчеркивает, что независимость регулятора важна для поддержания ценовой стабильности и устойчивого экономического роста.
«Эффективность нашей политики возможна только при независимой оценке условий и рисков», — отметили в Центробанке.ЦБ считает, что вмешательство правительства может привести к повышению инфляционных и девальвационных ожиданий, что особенно опасно в условиях уже высокой инфляции.
В ЦБ сообщили, что предложения РСПП во многом уже учтены в законе о Банке России, и работа с правительством при разработке основных направлений ДКП предусмотрена действующим законодательством.
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Мария Моисеева