Президент РФ сказал, что рост экономики и умеренная инфляция — системные задачи

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что системные задачи властей — сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. Об этом он объявил на совещании по экономическим вопросам, передало ТАСС.
«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — обратил внимание президент Российской Федерации Путин.
Владимир Путин подчеркнул, что на данном заседании собираются подробно обсудить ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей экономики Российской Федерации.
Ранее стало известно, что у президента России Владимира Путина запланированы зарубежные поездки в 2025 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, что поездки будут в январе. Представитель Кремля не стал уточнять, куда именно планирует отправиться Владимир Путин.
Читайте также:
Эксперт Башаров: нехватка строителей в России связана с ростом экономики
Набиуллина озвучила самый большой вызов для российских банков в 2024 году
В Банке России заявили о скором снижении инфляционного давления в России
Ольга Енгалычева