Путин предложил ввести выплаты на погашение ипотеки на Дальнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин предложил ввести в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью допвыплаты на погашение ипотеки. Об этом глава государства сообщил в рамках рабочей поездки на Чукотку 10 января, пишут «Известия».
Один из участников встречи с представителями общественности в Анадыре рассказал, что Приморский край при рождении третьего ребёнка дополнительно выплачивает 550 тысяч рублей на погашение ипотеки. Путин, в свою очередь, отметил, что регион осуществляет выплаты из собственного бюджета, при этом «у Чукотки доходы меньше, чем у Приморского края».
Глава государства добавил, что в данном случае Чукотке понадобится федеральная поддержка, уточнив, что это возможно с учётом государственного бюджета.
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Глава государства добавил, что в данном случае Чукотке понадобится федеральная поддержка, уточнив, что это возможно с учётом государственного бюджета.
«Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по региону», — сказал Владимир Путин.
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Диана Аванесян