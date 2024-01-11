Риелтор Сырцов спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России

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Управляющий директор риелторской компании Руслан Сырцов заявил, что к концу года стоимость вторичного жилья в России может снизиться на 15%.
«В среднем стоимость в объявлениях сокращается на 100 тыс. рублей каждую неделю. В результате к концу 2024-го мы можем увидеть снижение цен на 15% год к году. Цены пойдут вверх только после снижения ключевой ставки», — пояснил в беседе с Газета.ру Сырков.
При этом он признал, что по факту многие собственники недвижимости очень неохотно снижают цены при продаже.
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Мелисса Тимофеева