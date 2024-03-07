ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

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Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Для жителей России, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие средств — не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро.
Банк России сохраняет определенные ограничения по распоряжению наличной валютой по причине западных санкций, которые продолжают действовать в адрес Российской Федерации и мешают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ РФ.
В Центробанке отметили, что юридические лица до 9 сентября 2024 года могут снимать со счетов наличную иностранную валюту (доллары, евро, фунты стерлингов и иены) только на цели командировочных расходов в соответствии с законодательством РФ. На снятие прочей иностранной валюты ограничений нет.
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Банк России сохраняет определенные ограничения по распоряжению наличной валютой по причине западных санкций, которые продолжают действовать в адрес Российской Федерации и мешают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
В Центробанке отметили, что юридические лица до 9 сентября 2024 года могут снимать со счетов наличную иностранную валюту (доллары, евро, фунты стерлингов и иены) только на цели командировочных расходов в соответствии с законодательством РФ. На снятие прочей иностранной валюты ограничений нет.
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Мария Федоровцева