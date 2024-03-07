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ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

07 марта 2024, 17:47
Фото: iStock/IUshakovsky

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Для жителей России, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие средств — не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Банк России сохраняет определенные ограничения по распоряжению наличной валютой по причине западных санкций, которые продолжают действовать в адрес Российской Федерации и мешают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.


Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ РФ.

В Центробанке отметили, что юридические лица до 9 сентября 2024 года могут снимать со счетов наличную иностранную валюту (доллары, евро, фунты стерлингов и иены) только на цели командировочных расходов в соответствии с законодательством РФ. На снятие прочей иностранной валюты ограничений нет.

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#валюта
#россия
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В Подмосковье выросло производство мясных консервов
07 марта 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство мясных консервов в Московской области по итогам 2023 года выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом, регион занимает в этой сфере лидирующие позиции в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«За минувший год в Подмосковье произвели 49 тысяч тонн консервов из мяса. Это 72% от общего объёма, произведенного в ЦФО, и более 38% общероссийского объёма», — рассказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что достичь таких результатов удалось благодаря модернизации подмосковных заводов по переработке мяса. В числе наиболее крупных производителей он назвал Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, Наро-Фоминский консервный завод, а также «МПК Селятино» в городском округе Наро-Фоминск и «ПК Мамир» в Балашихе.

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#подмосковье
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В Подмосковье построят два завода в сфере лёгкой промышленности
07 марта 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности построят в этом году на территории Московской области, ещё четыре подмосковных завода модернизируют, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«В рамках проектов импортозамещения на территории региона запустят производство текстильных изделий, трикотажной ткани, санитарно-гигиенических изделий и пр.», — говорится в сообщении.
Проекты планируется реализовать в Бронницах, Подольске, Орехово-Зуеве, Богородском и ряде других округов. Благодаря этим проектам в регионе появится ещё более 360 рабочих мест. Инвестиции составят около 1,3 млрд рублей.

В министерстве уточнили, что производство трикотажной ткани и нетканого материала, которое откроют в Подольске, расширит ассортимент отечественных материалов для нужд мебельной промышленности.

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#экономика
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#московская область
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Компания Ceetrus намерена продать около 40 торговых центров в России
07 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Nick_Thompson

Группа Ceetrus, один из крупнейших владельцев и управляющих торговыми центрами в Европе, собирается продать свои активы в России, сообщают «Ведомости».
По словам одного из источников издания, продажа торговых центров уже проходит согласование в правительственной комиссии и уже, вероятно, одобрена.

Продав торговые центры в России, Ceetrus сможет значительно снизить собственные риски, связанные с владением активами после введения санкций. Один из источников утверждает, что логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана заинтересован в покупке активов Ceetrus. Об иных потенциальных покупателях пока ничего неизвестно.

Компания Ceetrus, входящая во французскую группу Auchan, является владельцем 40 торговых центров и галерей в России, включая торговые комплексы «Акварель» в Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. В её собственность входят прикассовые зоны в гипермаркетах Auchan. Общий объём площадей во владении компании Ceetrus - около 180 000 квадратных метров, хотя на сайте фирмы указано 150 000 квадратных метров.

Представители Ceetrus в России отказались прокомментировать информацию о сделке, а запросы в головной офис группы во Франции и в компанию «Лидертранс» не дали результатов. В любом случае, продажа активов Ceetrus в России, если она состоится, станет значительным событием на рынке недвижимости и может привлечь внимание других потенциальных инвесторов.

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Dassault: Восстановление оборонной промышленности ЕС потребует десятилетия
Глава Dassault: Восстановление обороной промышленности ЕС потребует десятилетие
07 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/FOTOFORCE

Восстановление оборонной промышленности в странах ЕС может занять годы или даже десятилетия, особенно из-за продолжающихся военных закупок у американских поставщиков, заявил президент Dassault Aviation во Франции Эрик Трапье, сообщает ТАСС.
«Европа внезапно поверила, что работать на благо оборонной отрасли – это хорошо. Я рад, что это осознание пришло», – отметил он.

По словам Трапье, некоторые страны ЕС по-прежнему закупают продукцию у военно-промышленного комплекса США, что мешает европейским компаниям наладить цепочки поставок.

Ранее Жозеп Баррель заявил, что промышленность Евросоюза оказалась не готова к поддержке Украины.

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#экономика
#промышленность
#европа
#украина
#сша
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ЕС увеличил экспорт напитков и табака в Россию
«Известия»: ЕС увеличил поставки напитков и табака в Россию на 20,8%
07 марта 2024, 02:21

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз (ЕС) увеличил поставки табака и напитков в Россию до €2,21 млрд в прошлом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на постпредство РФ при ЕС.
Отмечается, что поставки товаров группы «пищевые продукты и живые животные» немного снизились.

Ранее сообщалось, что турецкий экспорт в Россию за февраль упал на треть.

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#ес
#экспорт
#табак
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#торговля
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Bloomberg: Индия из-за санкций отказалась заключать контракты с «Роснефтью»
06 марта 2024, 22:15

Фото: iStock/sezer66

«Роснефти» не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.
Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после начала российско-украинского конфликта. На пике — в мае 2023 года — поставки достигали 2,15 млн баррелей в сутки.

Однако, опрошенные РИА «Новости» эксперты ранее заявляли, что «Роснефть» может и дальше оформлять поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок сбыта.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что в краткосрочной перспективе рост экспорта в Индию маловероятен, при этом на более долгосрочном горизонте он видит Индию одним из потенциальных покупателей российской нефти, поскольку спрос на «черное золото» в стране в ближайшие годы будет только расти. Тем не менее, ключевым целевым рынком для «Роснефти» все же останется Китай в связи с более доступным транспортным и торговым сообщением.

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#россия
#торговля
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В Подмосковье заработает новое производство косметики
06 марта 2024, 12:20

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Компания «Миксит» приступила к оснащению нового производства косметики в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На предприятии в настоящий момент проводят ремонтные работы и оно начнет работать в полную мощность во второй половине этого года.

«Строительство и запуск нового предприятия в городском округе Солнечногорск осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности РФ (ФРП), который предоставил компании «Миксит» льготный заем в размере 217,5 млн рублей. На новой площадке будет создано более 100 рабочих мест, а с учетом работников склада количество составит порядка 300 человек.Компания рассчитывает запустить предприятие на полную мощность в IV квартале этого года», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на новом заводе будут производить бытовую химию, пеномоющие средства и уходовую косметику.

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#предприятие
#екатерина зиновьева
#косметика
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В торговой войне Киева и Варшавы победителем оказалась Россия
06 марта 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Nebasin

Суровые торговые войны, развернувшиеся между Украиной и Польшей, оказались крайне выгодными для российской стороны. Настоящим победителем из этого противостояния вышел президент России Владимир Путин.
Такое мнение высказали обозреватели американского издания Politico. При этом, отмечается в публикации, Москва никак не провоцировала ситуацию на польско-украинской границе. Из-за блокировки украинских грузов в Киеве стали упрекать Польшу, что она не пропускает зерно с Украины, при этом российские товары на миллионы евро беспрепятственно следуют через польские границы.

В материале также привели слова польского премьер-министра Дональда Туска, который на прошлой неделе попытался возложить вину за проблемы фермеров на Россию и призвал на уровне ЕС запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции. Однако автор статьи напомнил, что не далее как в январе с подобной инициативой выступала Латвия, но не была поддержана другими странами, которые заявили, что это слишком дорого им обойдётся.

Издание напоминает, что продовольственные товары, в отличие от энергоносителей и некоторой другой продукции, не входят в санкционные списки. Страны ЕС, например, Испания или Италия, как и раньше, выступают крупными покупателями российского продовольствия. А ситуация на польско-украинской границе вбило настоящий клин между странами, заключают авторы публикации.

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#импорт
#ес
#польша
#украина
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В Подмосковье закупили более 41 тысячи тонн удобрений для полевых работ
06 марта 2024, 11:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 41 тысячи тонн минеральных удобрений для сезонных полевых работ закуплено в Московской области, контракты заключены на поставку ещё 34 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая обеспеченность Подмосковья минеральными удобрениями сегодня составляет 63%. Выйти на максимальный уровень готовности планируем в апреле», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Он уточнил, что для весенних полевых работ предприятиям АПК сейчас нужна больше всего аммиачная селитра, сульфат аммония, диаммофоска и азофоска. Наиболее активно минеральные удобрения закупают в следующих пяти округах региона: Лотошине, Коломне, Ступине, Зарайске и в Серебряных Прудах.

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#московская область
#владислав мурашов
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