ЦБ РФ представил ТОП-10 популярных фраз мошенников для обмана россиян

Фото: istockphoto/JuYochi

Центральный банк России 3 октября в своём Telegram-канале опубликовал список из десяти фраз, которыми чаще всего пользуются кибермошенники, и призвал граждан обращать на них внимание.



В сообщении регулятора говорится, что аферисты часто действуют изощрённо и порой звучат очень убедительно. Среди наиболее употребимых при телефонных звонках фраз назвали, в частности:

• «Переключаю вас на сотрудника Центробанка / правоохранительных органов / финансового надзора»;

• «Звоню по поводу удалённой работы»;

• «На ваших банковских счетах обнаружены неучтённые средства»;

• «Финансирование запрещённой (экстремистской) организации»;

• предложение задекларировать деньги и ценности;

• представление за службу курьерской доставки;

• уведомление о взломе аккаунта на портале „Госуслуги“ и попытке неавторизованного доступа;

• в мессенджерах — просьба «Оплатите задолженность / штраф»;

• сообщение «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь в связи с проверкой»;

• «Это ты на фото?».

ЦБ рекомендует при получении подобных звонков просто положить трубку, а при текстовых сообщениях — заблокировать абонента.

Ранее, 16 сентября, представитель МВД Ирина Волк также предупреждала о схеме, когда преступники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения, вынуждая людей первыми перезвонить, поскольку тот, кто откликнулся первым, легче поддаётся обману.

Никита Кротов

