ЦБ РФ представил ТОП-10 популярных фраз мошенников для обмана россиян
Центральный банк России 3 октября в своём Telegram-канале опубликовал список из десяти фраз, которыми чаще всего пользуются кибермошенники, и призвал граждан обращать на них внимание.
В сообщении регулятора говорится, что аферисты часто действуют изощрённо и порой звучат очень убедительно. Среди наиболее употребимых при телефонных звонках фраз назвали, в частности:
• «Переключаю вас на сотрудника Центробанка / правоохранительных органов / финансового надзора»;
• «Звоню по поводу удалённой работы»;
• «На ваших банковских счетах обнаружены неучтённые средства»;
• «Финансирование запрещённой (экстремистской) организации»;
• предложение задекларировать деньги и ценности;
• представление за службу курьерской доставки;
• уведомление о взломе аккаунта на портале „Госуслуги“ и попытке неавторизованного доступа;
• в мессенджерах — просьба «Оплатите задолженность / штраф»;
• сообщение «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь в связи с проверкой»;
• «Это ты на фото?».
ЦБ рекомендует при получении подобных звонков просто положить трубку, а при текстовых сообщениях — заблокировать абонента.
Ранее, 16 сентября, представитель МВД Ирина Волк также предупреждала о схеме, когда преступники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения, вынуждая людей первыми перезвонить, поскольку тот, кто откликнулся первым, легче поддаётся обману.
