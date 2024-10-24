В России решили, как ответят Западу на использование замороженных активов

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Россия будет использовать замороженные активы недружественных компаний в ответ на аналогичные действия Запада, использующего по собственному усмотрению, в том числе для оказания помощи Украине, доходы от замороженных резервов РФ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистами.
Он отметил, что, если западные государства приступили к использованию доходов российского бизнеса, то и Москва поступит абсолютно также. На российских счетах находятся замороженные активы иностранных компаний, покинувших рынок РФ. Эти средства будут использоваться на нужды экономики, объектов страны и иные государственные цели.
Силуанов не назвал точные сроки реализации данного плана, но подчеркнул, что решения уже приняты.
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Анастасия Чинкова