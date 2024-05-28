Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России

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Банки Турции пообещали бизнесу России расширить прием платежей в скором будущем. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, приводит его слова издание «Известия».
Кроме того, по словам Разумовского, Турция вскоре внесет в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику. По информации издания, соответствующие договоренности с турецкой стороной были достигнуты еще в мае, однако транзакции по новому перечню еще не принимаются.
Информацию об изменениях в приеме платежей также подтвердил директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.
Он рассказал, что на российский рынок вновь может начать поступать продукция автомобильного и машиностроительного секторов.
Ранее сообщалось, что Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, таким образм, помогая России обходить нефтяное эмбарго. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Информацию об изменениях в приеме платежей также подтвердил директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.
Он рассказал, что на российский рынок вновь может начать поступать продукция автомобильного и машиностроительного секторов.
Ранее сообщалось, что Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, таким образм, помогая России обходить нефтяное эмбарго. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова