ЦБ РФ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах

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Центробанк России заявил о недопустимости введения суточных лимитов при бесплатных переводах средств самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей ежемесячно. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что банки не имеют права ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей. Данную сумму по закону можно переводить без комиссии.
Напомним, что 1 мая вступили в силу нормы закона, позволившие россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Такую операцию можно провести через мобильное приложение по номеру телефона, а также через Систему быстрых платежей (СБП).
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