ЦБ заявил о наличии признаков перегрева в российской экономике

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк продолжает отслеживать признаки перегрева в российской экономике, передает РИА Новости.
Она также отметила замедление инфляции в настоящее время, что, по ее словам, говорит о том, что, возможно, пик перегрева уже пройден, но спрос все еще превышает возможности предложения.
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Артем Кузьмин