ЦБ сообщил о высокой экономической активности россиян в феврале

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В Главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу сообщили о сохранении высокой финансовой активности россиян в феврале этого года.
«Растёт число продавцов на маркетплейсах, усиливается интерес россиян к онлайн-покупкам. В столичном регионе в 2024 году ожидается ввод в действие 1,9 млн кв. м. складских площадей. Речь идёт о 15 крупных объектах, большая часть которых законтрактована маркетплейсами, многоканальными ретейлерами и интернет-магазинами», — приводит Газета.ру комментарий управления.
Также специалистами отмечается развитие логистических хабов в Центральной России.
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