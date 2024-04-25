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«Тяжелейшие испытания»: Путин призвал поблагодарить за героизм жителей Донбасса

Путин: Россия наведёт порядок на Донбассе
25 апреля 2024, 19:08
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия обязательно наведёт порядок на Донбассе, заявил глава РФ Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах (Донбасса - ред.) с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», — так сложившуюся в регионе ситуацию прокомментировал глава российского государства.

Владимир Путин также призвал поблагодарить жителей Донбасса за проявленные героизм и терпение.



Напомним, 27 сентября 2022 года в России завершились референдумы о вхождении новых регионов в состав РФ. По их итогам к Российской Федерации присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. При этом часть Донбасса всё ещё находятся под контролем Киева.

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ВС РФ уничтожили антенну ВСУ в Часовом Яре
RT опубликовал кадры удара ВС РФ по антенне ВСУ в Часовом Яре
25 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Yanawut

Российские войска нанесли удар по антенне ВСУ в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР).
Отмечается, что в результате удара антенна была уничтожена.

Кадры публикует RT.

Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian признал, что западная помощь не сможет остановить продвижение российских войск. Также он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России развивается стремительнее западного. В связи с этим, он призвал партнёров Киева наращивать объёмы производства оружия.

Также о продвижении ВС РФ порассуждал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, если войскам удастся удержать Очередино в ДНР, то это откроет им возможность продвинуться дальше на запад Украины.

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#сво
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Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом
Балицкий: ВСУ обстреляли жилой дом в Токмаке в Запорожской области
25 апреля 2024, 18:23

Фото: iStock/Standart

Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке. Об этом заявил губернатор Запорожской области в своем Telegram-канале.

Сообщается, что пострадали не менее трех человек. Сейчас на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.

Ранее в результате попадания по гражданскому автомобилю в Запорожской области погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей. Дроны ВСУ нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина. У них было четверо несовершеннолетних детей. Они остались сиротами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Жителя Тамбова приговорили к 9,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ
25 апреля 2024, 17:17

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Тамбовской области приговорил к 9,5 года колонии строгого режима местного жителя, который пытался выехать из России и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
Уточняется, что житель Тамбова вступил в переписку с представителями националистического формирования Украины, которое готовит добровольцев из числа российских граждан для участия в военных действиях против ВС РФ. В период с апреля по июнь прошлого года мужчина занимался поиском и изучением специализированной литературы, после чего совершил попытку выехать через Турцию на территорию Украины.

Он был задержан правоохранительными органами. Против мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Эксперты назвали «город-ключ» к дальнейшему наступлению России в Донбассе
NYT: взятие Часова Яра позволит войскам России развить наступление в Донбассе
25 апреля 2024, 16:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Украинские военные и эксперты сообщили, что после захвата Северодонецка, Артемовска и Авдеевки, ВС РФ «нацелились» на Часов Яр, который занимает господствующее положение на высотах. Об этом пишет The New York Times.
По мнению экспертов, падение Часова Яра является наиболее значимым в оперативном плане достижением ВС РФ с момента начала спецоперации. Экс-полковник ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский утверждает, что Часов Яр является ключом, который откроет ворота для изнурительных и долгих сражений.

Отмечается, что падение Часова Яра также откроет российским военнослужащим прямой путь на Константиновку, которую издание считает основным узлом снабжения ВСУ на большей части восточного фронта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино
Financial Times: в 115-й бригаде ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино
25 апреля 2024, 16:34

Фото: iStock/Prostock-Studio

Подразделение 115-й бригады ВСУ не сдавало Очеретино в ДНР, пишет Financial Times.
Об этом заявил один из представителей украинской бригады боевиков. Так он отреагировал на сообщения, что группа покинула позиции без приказа.

Украинский военнослужащий отметил, что все эти сообщения — фейк и бригада не сдавала позиции. При этом в командовании ВСУ заявили, что ситуация в Очеретино очень сложная.

Ранее сообщалось, что 115-я бригада ВСУ должна была заменить в Очеретино в ДНР 47-ю бригаду «Магура», но в результате обе отступили. Бойцы ВС РФ зашли в населенный пункт и подняли флаги РФ.

Накануне также стало известно, что ВС РФ вошли в населенный пункт Новобахмутовка рядом с Очеретино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Вагенкнехт: Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь
25 апреля 2024, 16:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.
По её словам, почему-то никто в Германии не обсуждает тот факт, что помощь Украине выделяется в виде кредита. Его не смогут выплатить украинки и украинцы, а также Зеленский, даже если он припрятал несколько миллионов в офшоре.

Отмечается, что новый пакет помощи Америки для Украины в размере 61 миллиарда долларов принесет больше разрушений и продлит страдания украинцев. Ситуацию эта помощь никак не изменит, заключила она.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.

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Baza: Военнослужащих задержали за тройное убийство в зоне спецоперации
25 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/Diy13

Двое военнослужащих задержаны в Херсонской области, пишет Baza.
Задержанные признались в совершении поступлений. Тела их жертв начали находить накануне в селе Подо-Калиновка. Сначала обнаружили женщину с огнестрельными ранениями и следами применения взрывчатки. Также вблизи неё нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты.

Через некоторое время замглавы ВГА Алешкинского района увидел обгоревшие тела мужчины и женщины. На место сразу вызвали силовиков.

По предварительным данным, убитыми оказались глава администрации села и военнослужащий. Также на месте убийства нашли гильзы от автомата Калашникова.

В ходе допроса задержанные рассказали еще о двух случаях убийства. На выезде из села Абрикосовка правоохранители нашли сожжённые тела мужчин и женщины с огнестрельными ранениями.

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#спецоперация
#военные
#убийство
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На Западе заявили о бегстве ВСУ под Авдеевкой
Меркурис: ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь под атакой
25 апреля 2024, 16:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube, что военные ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь в боях с российскими солдатами.
По словам Меркуриса, оборона украинской армии все чаще терпит поражение, что является явным признаком печального положения ВСУ на линии боевого соприкосновения. Эксперт заметил, что украинцы стали регулярно дезертировать и отказываться выполнять приказы командования.

Меркурис выразил мнение, что уже ничто не поможет украинским войскам хоть как-то исправить происходящее.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.

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В Киеве заявили, что западная помощь не остановит продвижение ВС РФ
Кулеба: западная помощь не остановит продвижение российских войск
25 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Западная помощь не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian.
Он подчеркнул, что остановить российские войска может только единый фронт всей Украины вместе со всеми её партнёрами.

Кулеба призвал европейские государства наращивать производство вооружения, поскольку Россия за годы конфликта значительно опередила оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Запада по объёмам готовой продукции. По словам министра, когда он видит, что российск

Ранее Кулеба призвал европейских политиков не расслабляться из-за решения Палаты представителей Конгресса США выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи.

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