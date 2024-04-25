«Тяжелейшие испытания»: Путин призвал поблагодарить за героизм жителей Донбасса

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Россия обязательно наведёт порядок на Донбассе, заявил глава РФ Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах (Донбасса - ред.) с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», — так сложившуюся в регионе ситуацию прокомментировал глава российского государства.
Владимир Путин также призвал поблагодарить жителей Донбасса за проявленные героизм и терпение.
Напомним, 27 сентября 2022 года в России завершились референдумы о вхождении новых регионов в состав РФ. По их итогам к Российской Федерации присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. При этом часть Донбасса всё ещё находятся под контролем Киева.
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