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В мае Путин может посетить КНР

Путин заявил, что в мае планируется его визит в КНР
25 апреля 2024, 18:11
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

В мае российский лидер Владимир Путин может посетить КНР, об этом он сам заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«У меня планируется визит в мае», — сообщил глава российского государства, говоря о своём предстоящем визите в Китайскую Народную Республику.

Даты возможной поездки Владимир Путин не уточнил.



Помимо этого, во время РСПП российский лидер заявил, что в ближайшее время Россия может столкнуться с кадровым голодом. По его словам, эту проблему не получится решить при помощи ввоза неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Необходимо искать другие подходы, считает глава РФ.

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#китай
Путин: успех на поле боя связан со скоростью решения технологических задач
Путин связал успех на поле боя со скоростью решения технологических задач
25 апреля 2024, 18:41

Фото: Официальный сайт Кремля

Успех на поле боя зависит от того, как быстро в России решаются технологические задачи.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что беспилотная авиация и технологии искусственного интеллекта – это одни из самых важных отраслей. Предложений в этой сфере очень много, они рождаются каждый день, отметил Путин.

Президент поддержал инициативу члена правления РСПП Ивана Утенкова о создании консорциума квантовых инженеров на базе союза. В него, по мнению Путина, могли бы войти бизнес и ведущие вузы страны. Как отметил сам Утенкова, они будут востребованные в логистической, в сельскохозяйственной отраслях и в сфере безопасности.

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Стало известно, чем генсек НАТО Столтенберг займётся на пенсии
Генсек НАТО Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter
25 апреля 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter. Об этом глава НАТО сообщил журналистам после полета.
Столтенберг рассказал, что он впервые совершил полет на истребителе. По его словам, во время полета присутствовали некоторые сложности из-за сильных перегрузок.

Генсек НАТО отметил, что этот полет стал для него уникальным и впечатляющим опытом. Напомним, генсек Североатлантического альянса уходит осенью этого года в отставку. В связи с этим Столтенберг сообщил, что после завершения карьеры в НАТО не исключает карьеры военного летчика.

Ранее Столтенберг заявил, что конфликт на Украине ещё далёк от завершения, поэтому НАТО следует готовиться к затяжным боевым действиям.

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Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в РФ
Европарламент в резолюции призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в России
25 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/butenkow

ЕП принял антироссийскую резолюцию, в рамках которой европейские государства обязуются не признавать итоги выборов в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в документе выборы президента в России назвали недемократическими. За резолюцию проголосовали 429 парламентариев, против высказались 27 депутатов, еще 48 предпочли воздержаться. Кроме того, представителей европейского объединения призвали не признавать легитимными результаты выборов в РФ. Снизить до минимума любые контакты с РФ по всем вопросам.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За действующего главу государства Владимира Путина отдали голоса рекордные 87,28% избирателей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инаугурация президента РФ Владимира Путина в этом году пройдет стандартно, но будут небольшие нюансы. В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства должно состояться 7 мая 2024 года.

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#выборы
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#рф
#ес
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Россия объявила персонами нон грата двух дипломатов посольства Латвии
25 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

РФ в качестве ответной меры объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии. Об этом сообщили в МИД РФ.

В Министерство иностранных дел Российской Федерации была вызвана временный поверенный в делах Латвии в РA Д.Рутка. Сообщается, что ей выражен решительный протест в связи с объявлением «persona non grata» двух дипломатов Посольства России в Латвии.

В сообщении говорится, что исходя из принципа взаимности из РФ высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии, а также до латвийской стороны было доведено, что в случае, если она продолжит аналогичные действия, Москвой будут приняты дополнительные меры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как дискриминацию и шовинизм.

Напомним, 23 апреля правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного. Школьникам с 2026 года будут предлагать изучать один из официальных языков Европейского союза или Европейской экономической зоны.

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#россия
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#правительство
#мид
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#мид рф
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В МИД РФ допустили понижение дипотношений с США в случае конфискации активов
25 апреля 2024, 16:57

Фото: iStock/iDymax

Россия рассматривает вариант понижения уровня дипотношений с США в ответ на конфискацию активов, пишет РИА Новости.
С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что по вопросам финансово-экономического реагирования России в случае конфискации активов, от чего страна по-прежнему предостерегает оппонентов, многие высокопоставленные представители правительства уже высказывались.

Кроме этого, по словам Рябкова, в ответ на конфискацию активов странами «Большой семерки» Россия подготовит «оптимальную форму реакции», которая предусматривает контрмеры экономического и дипломатического характера.

На сегодняшний день конкретных решений нет, так как они отсутствуют и со стороны западных государств, заключил замглавы внешнеполитического ведомства.

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#мид рф
#сша
#меры
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Политолог объяснил желание Польши избавиться от украинских беженцев
Мезюхо: Польша хочет избавиться от украинских беженцев из-за усталости от них
25 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польша хочет вернуть украинских мужчин на родину из-за усталости от украинских беженцев. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо.
25 апреля глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь властям Украины вернуть мужчин призывного возраста на родину.

«Это ожидаемое событие. Поляки уже давно выражают свое недовольство тем, что их правительство на протяжении долгого времени больше заботится об интересах украинцев, чем о гражданах Польской Республики. И в этом смысле ожидаемо, что нынешнее польское правительство собирается подыгрывать киевскому режиму в плане экстрадиции мужчин призывного возраста», — рассказал Мезюхо в беседе с «Известиями».

Он также добавил, что Эстония планирует последовать примеру Польши. Однако политолог отметил, что страны ЕС не смогут принять какое-то общее решение, касаемо украинцев, так как многие страны заинтересованы в дешёвой рабочей силе украинских беженцев.

Мезюхо подчеркнул, что терпение поляков уже на исходе. Они уже устали от толп митингующих украинцев.

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#ес
#беженцы
#эстония
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Путин заявил, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров
25 апреля 2024, 15:57

Фото: сайт Кремля

Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, и его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«По оценкам экспертов, Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы», — сказал он.

Также в ходе съезда глава государства отметил, что пересмотра приватизации нет, а изъятие ряда предприятий производится исключительно при ущербе безопасности страны, а также отметил, что безработица в России по последним данным не превышает 3%.

Ранее глава государства в ходе вручения госнаград по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сообщил, что за последние 12 лет пропускная способность магистрали выросла в трое. В настоящее время объём грузовых перевозок продолжает расти. В планах на ближайшие 10 лет увеличить мощность БАМа до 270 миллион тонн в год.

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#путин
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Маск: заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел
25 апреля 2024, 15:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что у администрации США заявления по Украине не совпадают с реальным положением дел. Об этом Маск написал в социальной сети X.
Маск отметил, что Белый дом так и не объявит, какой видит победу Киева в этом противостоянии. Американский предприниматель подчеркнул, что пересечение между тем, что с политической точки зрения можно говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть, полностью отсутствует.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен прокомментировал очередной пакет выделения помощи киевскому режиму. По его мнению, западные страны должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине.

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#сша
#президент
#предприниматель
#мир
#запад
#джо маск
#украина
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В Думе заявили о заинтересованности РФ в налаживании контактов с Европой
Депутат Журова: РФ и Европа заинтересованы в восстановлении отношений
25 апреля 2024, 15:42

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Отношения между Россией и Европой быстро восстановятся, потому что в этом заинтересованы обе стороны, пишет «Лента.ру».
Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она прокомментировала недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к выстраиванию отношений с РФ после окончания спецоперации.

Кроме этого, Макрон заявил, что Евросоюзу необходима новая стратегия роста и развития, поскольку в ближайшие годы он может столкнуться с рисками быть ослабленным.

По словам Журовой, в налаживании партнёрских и дипломатических отношений заинтересованы как Россия, так и Европа.

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#госдума
#европа
#россия
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