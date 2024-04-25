В мае Путин может посетить КНР

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В мае российский лидер Владимир Путин может посетить КНР, об этом он сам заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«У меня планируется визит в мае», — сообщил глава российского государства, говоря о своём предстоящем визите в Китайскую Народную Республику.
Даты возможной поездки Владимир Путин не уточнил.
Помимо этого, во время РСПП российский лидер заявил, что в ближайшее время Россия может столкнуться с кадровым голодом. По его словам, эту проблему не получится решить при помощи ввоза неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Необходимо искать другие подходы, считает глава РФ.
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