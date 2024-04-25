Путин: успех на поле боя связан со скоростью решения технологических задач

Фото: Официальный сайт Кремля
Успех на поле боя зависит от того, как быстро в России решаются технологические задачи.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что беспилотная авиация и технологии искусственного интеллекта – это одни из самых важных отраслей. Предложений в этой сфере очень много, они рождаются каждый день, отметил Путин.
Президент поддержал инициативу члена правления РСПП Ивана Утенкова о создании консорциума квантовых инженеров на базе союза. В него, по мнению Путина, могли бы войти бизнес и ведущие вузы страны. Как отметил сам Утенкова, они будут востребованные в логистической, в сельскохозяйственной отраслях и в сфере безопасности.
Читайте также:
Путин назвал донастройку налоговой системы шагом к улучшению инвестклимата
Силуанов: в России назрела необходимость налоговой донастройки
Стало известно, сколько российских пенсионеров продолжают работать
Алёна Самарева