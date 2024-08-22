В России мошенники начали снимать деньги через дропперов

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В России мошенники освоили метод сокрытия своих действий, используя дропперов — людей, у которых они арендуют банковские карты. Об этом сообщила Александра Пожарская, эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка».
Ее цитируют «Известия».
Стало известно, что дропперы получают указания от мошенников о том, на какие счета следует переводить деньги, поступающие на их карты. Это позволяет злоумышленникам скрывать цепочки движения похищенных средств. Кроме того, дропперов могут направлять к банкоматам для снятия украденных средств или перевода их на криптокошельки.
В результате, пока правоохранительные органы пытаются разобрать всю цепочку, следы организаторов могут затеряться.
По словам Александры Пожарской, такие схемы начали развиваться еще во время пандемии коронавируса, а к концу 2022 года стали настолько распространенными, что Центральный банк России решил создать специальную базу дропперов. Чаще всего ими становятся молодые люди, включая несовершеннолетних, которых легко уговорить на такую «подработку».
Ранее специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Аферисты используют счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений, чтобы просить жертву перевести деньги на них. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Стало известно, что дропперы получают указания от мошенников о том, на какие счета следует переводить деньги, поступающие на их карты. Это позволяет злоумышленникам скрывать цепочки движения похищенных средств. Кроме того, дропперов могут направлять к банкоматам для снятия украденных средств или перевода их на криптокошельки.
В результате, пока правоохранительные органы пытаются разобрать всю цепочку, следы организаторов могут затеряться.
По словам Александры Пожарской, такие схемы начали развиваться еще во время пандемии коронавируса, а к концу 2022 года стали настолько распространенными, что Центральный банк России решил создать специальную базу дропперов. Чаще всего ими становятся молодые люди, включая несовершеннолетних, которых легко уговорить на такую «подработку».
Ранее специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Аферисты используют счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений, чтобы просить жертву перевести деньги на них. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова