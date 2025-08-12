ЦБ: за два месяца россияне сняли 400 млрд рублей наличными из-за новых законов
За июнь и июль россияне сняли в банках около 400 миллиардов рублей наличными. Данный показатель превысил средние результаты прошлых лет.
Как отметили в Центробанке, это явление связано с введением новых законов, которые обязуют контролировать перевод средств и в случае подозрительных операций блокировать счет. К тому же рост снятия наличных объясняют перебоями в работе интернета, с которыми россияне сталкиваются в последнее время.
«Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении Интернета в отдельных регионах», — объяснили в ЦБ.
Напомним, что российские власти объясняют перебои с интернетом и мобильной связью мерами безопасности из-за атак дронов.