Павел Дуров анонсировал блокировку каналов в Telegram за шантаж и слив данных

12 августа 2025, 00:47

Дуров: Telegram заблокирует множество каналов за доксинг и вымогательство

Павел Дуров (Фото: Instagram* @Durov)

Сооснователь Telegram Павел Дуров объявил о массовой блокировке каналов за доксинг и вымогательство на этой неделе после получения сотен жалоб от пользователей.