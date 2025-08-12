Павел Дуров анонсировал блокировку каналов в Telegram за шантаж и слив данных
Сооснователь Telegram Павел Дуров объявил о массовой блокировке каналов за доксинг и вымогательство на этой неделе после получения сотен жалоб от пользователей.
В своем Telegram-канале Дуров пояснил: «Мы блокируем множество каналов за публикацию клеветнических постов с последующим удалением за деньги. Блокировка означает наличие неопровержимых доказательств. Решение принято по итогам рассмотрения сотен сообщений о мошенничестве, поступивших за последние 20 дней.
Администрация мессенджера выявила схемы продажи блокировок защиты – платежей от жертв за прекращение травли.
Ранее МВД России фиксировало лидерство Telegram и WhatsApp по киберпреступлениям. В июле 2025 года Роскомнадзор заблокировал 127 каналов с «подарками», скрывавшими рекламу запрещённых сайтов.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
