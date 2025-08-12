Российские журналисты массово подают документы на визу для поездки на Аляску
Российские журналисты массово подают документы, чтобы получить американскую визу и попасть на Аляску, где 15 августа состоится встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил корреспондент RT Костя Придыбайло.
По его словам, сейчас в консульском отделе американского посольства находятся несколько десятков журналистов.
«Встреча уже в пятницу, времени практически нет. Американцы берут деньги за визу, даже если все летят освещать вот такие события», — сказал Придыбайло.
Он уточнил, что оформление визы стоит 185 долларов или более 14 тысяч рублей.
Ранее власти США объявили, что временно закроют воздушное пространство над Анкориджем 15 августа во время визита Путина на Аляску для встречи с Трампом.
Предстоящие переговоры станут первым полноформатным саммитом лидеров России и США после длительного перерыва в двустороннем диалоге.