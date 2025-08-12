Российские журналисты массово подают документы на визу для поездки на Аляску

12 августа 2025, 12:45

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Российские журналисты массово подают документы, чтобы получить американскую визу и попасть на Аляску, где 15 августа состоится встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил корреспондент RT Костя Придыбайло.





По его словам, сейчас в консульском отделе американского посольства находятся несколько десятков журналистов.





«Встреча уже в пятницу, времени практически нет. Американцы берут деньги за визу, даже если все летят освещать вот такие события», — сказал Придыбайло.