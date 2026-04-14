Цена на российскую нефть Urals взлетела на 20% за десять минут
Мировые цены на нефть вновь начали подниматься вверх из-за событий на Ближнем Востоке. Серьезный скачок показало «черное золото» марки Urals.
Как сообщает RT, его стоимость за чуть более чем десять минут взлетела на 20% — до 114 долларов за баррель. Вероятно, это связано с блокировкой Ормузского пролива со стороны США.
Ранее BBC сообщало, что американский авианосец USS Abraham Lincoln находится примерно в 200 км к югу от иранского побережья. Он вошел в Оманский залив вместе с двумя ракетными эсминцами. Согласно данным телерадиокомпании, группировка США в Аравийском море насчитывает 11 боевых кораблей, а состоявшиеся ранее переговоры между Вашингтоном и Тегераном не увенчались успехом.
