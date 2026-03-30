Трамп заявил о желании завладеть иранской нефтью по сценарию Венесуэлы

30 марта 2026, 03:47

Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы провернуть «венесуэльский» сценарий в Иране и завладеть нефтяными запасами Исламской Республики. Слова главы государства цитирует газета Financial Times.





Американский лидер в беседе с журналистом заявил, что есть люди не слишком далекого ума, которые не понимают внешнюю политику США при новой администрации. Отвечая на вопрос по поводу целей военной операции, он прямым текстом заявил, что хочет установить контроль над нефтяными месторождениями Ирана.



«Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?" Но они глупые люди», — сказал Трамп.