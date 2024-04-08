Перечислены самые опасные травмы при езде на электросамокате

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Врач травматолог-ортопед Видновской КБ Минздрава МО Рустам Эфендиев заявил, что наиболее опасными травмами при езде на электросамокатах являются перелом черепа и внутричерепные гематомы.
По его словам, такие повреждения могут грозить летальным исходом.
Он добавил, что переломы в области коленного сустава могут привести к инвалидизации.
Она предупредила, что при употреблении блюда стоит обратить внимание на его внешний вид: оно должно быть нормального запаха со свойственными ему цветом и консистенцией.
Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская заявляла, что резко прерывать пост после нескольких недель ограничений и начинать есть тяжёлую, жирную пищу нельзя, так как это опасно для поджелудочной железы.
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Он добавил, что переломы в области коленного сустава могут привести к инвалидизации.
«Это переломы в области коленного сустава и последующая инвалидизация. Эти травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей. Чаще такие повреждения происходят на электросамокатах, развивающих скорость свыше 30 км/ч. Также серьёзные травмы головы вплоть до переломов черепа и внутричерепных гематом, что чревато летальным исходом», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эфендиев.А врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила об опасности золотистого стафилококка, который может проявляться как кишечная инфекция в виде тошноты, рвоты, жидкого стула, высокой температуры, а также гнойных ран на коже.
«Люди могут подхватить стафилококк из-за того, что продукт готовил носитель инфекции, но этот факт не указали в его санитарной книжке. Также могли быть нарушения в технологиях производства. Например, по правилам нельзя нарезать сырое и готовое мясо на одной доске. Это тоже увеличивает шанс столкнуться с инфекциями», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.
Она предупредила, что при употреблении блюда стоит обратить внимание на его внешний вид: оно должно быть нормального запаха со свойственными ему цветом и консистенцией.
Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская заявляла, что резко прерывать пост после нескольких недель ограничений и начинать есть тяжёлую, жирную пищу нельзя, так как это опасно для поджелудочной железы.
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Мелисса Тимофеева