Юрист Соловьёв предложил запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах

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Доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил о необходимости запретить несовершеннолетним управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и электросамокатами.
Он пояснил, что такие средства передвижения создают большую угрозу для жизни и здоровья подростков.
А оператор кикшеринга Whoosh ввёл технологию «Антитандем», выявляющая поездки вдвоём. Такой режим начал функционировать в России, Белоруссии и Казахстане.
Ранее пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявлял, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.
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«Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
А оператор кикшеринга Whoosh ввёл технологию «Антитандем», выявляющая поездки вдвоём. Такой режим начал функционировать в России, Белоруссии и Казахстане.
«Задача – привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации. Следующим шагом компания планирует снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости сообщат через приложение. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.
Ранее пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявлял, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.
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Мелисса Тимофеева