Выросло число поддерживающих ограничения для водителей СИМ россиян

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Опрос сервиса SuperJob показал, что за год число россиян, поддерживающих ограничения для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось до 59%.
Год назад этот показатель был на уровне 52%.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.
Другой опрос москвичей выявил запахи каждого района столицы. Как пишут argumenti.ru, каждый район имеет свой запах. Так, например, респонденты отметили, что Ясенево пахнет незабудками, Люблино — азиатской едой, а Братеево — жасмином.
Ранее пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявил, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.
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«Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: семь из десяти представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование», — приводит RT текст исследования.
Другой опрос москвичей выявил запахи каждого района столицы. Как пишут argumenti.ru, каждый район имеет свой запах. Так, например, респонденты отметили, что Ясенево пахнет незабудками, Люблино — азиатской едой, а Братеево — жасмином.
Ранее пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявил, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.
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Мелисса Тимофеева