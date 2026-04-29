Цена нефти Brent побила рекорд 2022 года
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила 120 долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты торгов.
По состоянию на 22:45 мск цена июньских фьючерсов поднималась на 1,73 процента относительно предыдущего закрытия — до 120,13 доллара. Таким образом, показатель впервые с 17 июня 2022 года поднялся выше отметки в 120 долларов. Кроме того, июньские фьючерсы на WTI дорожали на 7,87 процента — до 107,79 доллара.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
