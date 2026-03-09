Цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с июля 2022 года
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июля 2022 года преодолела отметку в 110 долларов. На открытии торгов в понедельник цена майских фьючерсов превысила этот уровень, передает РИА Новости.
По данным информагентства, котировки находятся на отметке $108,62 за баррель, что на 17,19% выше показателя предыдущего закрытия. Как сообщает Financial Times со ссылкой на трейдеров, нефтяной сектор переживает один из самых серьезных кризисов в истории.
Ухудшение ситуации спровоцировало сокращение добычи на Ближнем Востоке и проблемы с транспортировкой. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Через него проходит около 20% мировых объемов нефти и СПГ.
