Цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с июля 2022 года

09 марта 2026, 03:38

Фото: iStock/Bet_Noire

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июля 2022 года преодолела отметку в 110 долларов. На открытии торгов в понедельник цена майских фьючерсов превысила этот уровень, передает РИА Новости.