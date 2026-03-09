Посол США угрожает польскому политику Брауну из-за соболезнований Ирану

09 марта 2026, 02:33

Фото: iStock/MikeMareen

Посол США в Польше Том Роуз выразил недовольство действиями лидера ультраправой партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна, который публично выразил соболезнования по поводу смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает РЕН ТВ.





После гибели политика Браун посетил посольство Ирана в Варшаве и оставил запись в книге соболезнований. Американский дипломат пообещал, что США «не забудут» этого.



«Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья — не друзья», — написал Роуз на платформе Х.