Запасы газа в Великобритании могут иссякнуть через несколько дней
Газ в Великобритании может закончиться через несколько суток из-за перебоев с поставками энергоресурсов из стран Персидского залива. Об этом пишет Daily Mail.
Согласно опубликованной информации, объемы запасов существенно сократились по сравнению с прошлым годом. Если ранее показатель составлял 18 тыс. гигаватт‑часов, то сейчас он опустился до 6,7 тыс. гигаватт‑часов.
Причиной серьезных сбоев на газовом рынке Великобритании стало почти полное закрытие Ормузского пролива. Через этот стратегически важный водный путь проходит около 20% мировых поставок газа и нефти. Его блокировка оказала масштабное влияние на глобальный рынок и напрямую затронула энергетическую безопасность Соединенного Королевства.
