Запасы газа в Великобритании могут иссякнуть через несколько дней

09 марта 2026, 01:47

Daily Mail: запасов газа в Великобритании хватит на полтора дня

Фото: iStock/Cylonphoto

Газ в Великобритании может закончиться через несколько суток из-за перебоев с поставками энергоресурсов из стран Персидского залива. Об этом пишет Daily Mail.