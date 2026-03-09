Названо имя нового верховного лидера Ирана

09 марта 2026, 00:32

Fars: новым верховным лидером Ирана стал сын Хаменеи

Фото: iStock/BornaMir

56‑летнего Сейеда Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана. Об этом пишет Fars со ссылкой на Ассамблею экспертов.