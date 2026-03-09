Названо имя нового верховного лидера Ирана
56‑летнего Сейеда Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана. Об этом пишет Fars со ссылкой на Ассамблею экспертов.
Хаменеи-младший является шиитским клириком и вторым сыном бывшего верховного лидера, убитого в результате авиаударов по Тегерану. На протяжении долгого времени он работал в аппарате своего отца и зарекомендовал себя как одна из самых влиятельных фигур в иранской политико‑религиозной элите. Особое значение имеют его тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
После гибели предыдущего верховного лидера Совет экспертов Ирана срочно созвал чрезвычайное заседание, чтобы предотвратить вакуум власти в стране. В ходе голосования участники собрания утвердили кандидатуру Моджтабы Хаменеи на пост нового лидера государства.
В официальном обращении власти призвали граждан Ирана сплотиться вокруг избранного руководителя и приложить все усилия для сохранения единства нации в сложившихся обстоятельствах. Отметим, Хаменеи стал третьим верховным лидером в истории республики.
