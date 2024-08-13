Цена нефти марки Brent впервые с июля превысила 82 доллара за баррель

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Накануне, 12 августа, цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до максимума с 26 июля. На 21:25 по московскому времени его стоимость составила $82,06 за баррель.
После этого рост цены несколько замедлился, баррель нефти торговали за $81,92, передаёт РБК. Затем цена снова стала расти, а после 22:00 она составила $82,07. Стоимость фьючерсов нефти Brent в другие месяцы также увеличилась в среднем на 2%.
Баррель Brent вырос в цене на фоне стабилизировавшейся ситуации на мировых рынках после падения на прошлой неделе. Кроме того, высокую стоимость нефти поддерживает сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, эскалация конфликта в регионе может повлиять на нефтяные поставки, что в свою очередь не может не отразиться на котировках нефти.
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Александр Бойцов