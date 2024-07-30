Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть для победы Харрис на выборах

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в том, что те якобы пытаются уронить цены на нефть, чтобы его конкурентка от партии демократов Камала Харрис победила на выборах президента США. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Страны ОПЕК делают все возможное, что сбить цены на нефть в надежде, что безумная Камала Харрис победит. Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США», — написал Дональд Трамп.Ранее Трамп оскорбил нынешнего вице-президента Камалу Харрис во время своего выступления на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, назвав ее человеком с низким IQ.
«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», – сказал Трамп, намекая на американского президента Джо Байдена и Камалу Харрис.Читайте также:
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