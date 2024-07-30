Брюссель обвинили в блокировке поставок нефти РФ в Венгрию

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В блокировке поставок российской нефти на Украину виноват Брюссель, а не Украина. Об этом в социальных сетях заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, блокировки нужны Брюсселю, чтобы шантажировать государства, выступающие за мир.
«Не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», — гласит публикация.
Он добавил, что в Еврокомиссии до сих пор не предприняли мер, чтобы разблокировать поставки российского черного золота.
Ранее главы внешнеполитических ведомств России, Венгрии и Словакии обсуждали ситуацию с приостановкой транзита нефти России через Украину. Словакия также угрожала ответить Киеву на введенные санкции.
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Никита Кротов