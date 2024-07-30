Брюссель обвинили в блокировке поставок нефти РФ в Венгрию

В блокировке поставок российской нефти на Украину виноват Брюссель, а не Украина. Об этом в социальных сетях заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, блокировки нужны Брюсселю, чтобы шантажировать государства, выступающие за мир.