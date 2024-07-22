Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за остановки нефтяного транзита из РФ

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Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за остановки нефтяного транзита из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на руководителя венгерского МИДа Петера Сийярто.
«У Еврокомиссии есть три дня, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим вопрос в суд», — сказал политик.
По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, до этого он говорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тот отметил, что киевским режимом разрешена любая транспортировка черного золота, но как выяснилось, это не соответствует действительности.
Сийярто резюмировал, что сейчас власти Словакии и Венгрии ведут работу над тем, чтобы решить ситуацию в юридическом и техническом плане, если с участием ЕК она не разрешится оперативно.
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