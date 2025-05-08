Reuters: Украина рассматривает возможность отказа от доллара

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Украина рассматривает возможность отказа от доллара и более тесной привязки гривны к евро. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, слова которого приводит Reuters.
Отмечается, что отказ от американской валюты может произойти из-за раскола мировой торговли и растущих связей Киева с Европой.
Пышный подчеркнул, что ситуация вынуждает Нацбанк Украины пересмотреть вопрос о том, должен ли стать евро базовой валютой для гривны вместо доллара.
При этом глава учреждения добавил, что сейчас операции с американским долларов продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка Украины, однако доля сделок, номинированных в евро, растёт в большинстве сегментов.
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев не вернёт долги партнерам в течение следующих 30 лет.
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Пышный подчеркнул, что ситуация вынуждает Нацбанк Украины пересмотреть вопрос о том, должен ли стать евро базовой валютой для гривны вместо доллара.
При этом глава учреждения добавил, что сейчас операции с американским долларов продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка Украины, однако доля сделок, номинированных в евро, растёт в большинстве сегментов.
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев не вернёт долги партнерам в течение следующих 30 лет.
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Анастасия Чинкова