Цены на газ в Европе резко выросли после заявления Путина

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
В Европе резко возросли цены на природный газ после заявления президента России Владимира Путина о перспективе сохранения сделки по поставкам энергоресурсов через Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что эталонные фьючерсы подскочили сразу на пять процентов, что стало максимальным показателем за минувшую неделю.
Напомним, что накануне по итогам саммита СНГ и заседание ВЕЭС в Ленинградской области Путин подчеркнул, что Россия готова продолжить поставки газа через территорию Украины по контракту с любым контрагентом. Однако это невозможно в условиях иска от Киева к «Газпрому».
31 декабря истекает договор о транзите российского газа в страны Европы по территории Украины, который был заключён в 2019 году. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что отвергает любые возможности транзита газа из России в Европу через Украину даже при закупках третьими странами.
Читайте также:
Путин предрек повышение цен на газ в Европе из-за остановки транзита
Объём газа в хранилищах Евросоюза сократился на 19% в октябре-декабре
Песков назвал сложной ситуацию с поставками газа из России в Европу
Напомним, что накануне по итогам саммита СНГ и заседание ВЕЭС в Ленинградской области Путин подчеркнул, что Россия готова продолжить поставки газа через территорию Украины по контракту с любым контрагентом. Однако это невозможно в условиях иска от Киева к «Газпрому».
31 декабря истекает договор о транзите российского газа в страны Европы по территории Украины, который был заключён в 2019 году. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что отвергает любые возможности транзита газа из России в Европу через Украину даже при закупках третьими странами.
Читайте также:
Путин предрек повышение цен на газ в Европе из-за остановки транзита
Объём газа в хранилищах Евросоюза сократился на 19% в октябре-декабре
Песков назвал сложной ситуацию с поставками газа из России в Европу
Анастасия Чинкова