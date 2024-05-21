Цены на кухни в России выросли на 10% за год

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Согласно статистике компании «Кухонный Двор» цены на кухне в России с начала этого года выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику», — прокомментировала в беседе с Газета.ру руководитель департамента развития каналов продаж компании Карина Гудова.
Она добавила, что цены на кухни могут подняться в цене ещё на 5-7% во втором полугодии.
Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.
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